Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Son dakika Galatasaray haberleri: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Turkcell Süper Kupa finaline, Galatasaray'ın maç sonu aldığı karar damga vurdu. Sarı-Lacivertlilerin şampiyonluk sevinci yaşadığı anlarda, gözler Galatasaraylı futbolcuları aradı ancak kimse sahaya dönmedi.

MADALYA TÖRENİNE KATILMADILAR

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tutan Sarı-Kırmızılı teknik heyet ve futbolcular, yapılan anonslara rağmen seremonie katılmama kararı aldı. TFF Başkanı ve protokol üyelerinin yerini aldığı, Fenerbahçeli futbolcuların koridor oluşturduğu anlarda Galatasaray takımı sahaya çıkmadı.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Galatasaray cephesinin bu şok kararının arkasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e ve maç içinde yaşanan olaylara duyulan tepki yatıyor. Sarı-Kırmızılıların, yönetim düzeyinde alınan bu kararla bir protestoya imza attığı belirtiliyor.

Galatasaray ayrıca, Gökmen Özdenak’a yapılan ıslıklama ve Ali Sami Yen’e yönelik küfürlü tezahüratı gerekçe göstererek seremoniye çıkmama kararı aldı.