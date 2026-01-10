SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe'nin zaferiyle biten Süper Kupa finalinin ardından flaş bir olay yaşandı! 2-0'lık mağlubiyet sonrası soyunma odasına giden Galatasaray, ikincilik madalyalarını almak için seremoniye çıkmayı reddetti. Protokol ve rakip takım sahada bekledi, Sarı-Kırmızılılar "Biz yokuz" dedi!

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi
Emre Şen

Son dakika Galatasaray haberleri: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Turkcell Süper Kupa finaline, Galatasaray'ın maç sonu aldığı karar damga vurdu. Sarı-Lacivertlilerin şampiyonluk sevinci yaşadığı anlarda, gözler Galatasaraylı futbolcuları aradı ancak kimse sahaya dönmedi.

MADALYA TÖRENİNE KATILMADILAR

Olimpiyat ta buz kesen anlar! Galatasaray dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi 1

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tutan Sarı-Kırmızılı teknik heyet ve futbolcular, yapılan anonslara rağmen seremonie katılmama kararı aldı. TFF Başkanı ve protokol üyelerinin yerini aldığı, Fenerbahçeli futbolcuların koridor oluşturduğu anlarda Galatasaray takımı sahaya çıkmadı.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Olimpiyat ta buz kesen anlar! Galatasaray dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi 2

Galatasaray cephesinin bu şok kararının arkasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e ve maç içinde yaşanan olaylara duyulan tepki yatıyor. Sarı-Kırmızılıların, yönetim düzeyinde alınan bu kararla bir protestoya imza attığı belirtiliyor.

Galatasaray ayrıca, Gökmen Özdenak’a yapılan ıslıklama ve Ali Sami Yen’e yönelik küfürlü tezahüratı gerekçe göstererek seremoniye çıkmama kararı aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'den Okan Buruk'a göndermeler geldi! Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'den Okan Buruk'a göndermeler geldi!
Okan Buruk maç biter bitmez sahaya girerek Tedesco'nun yanına koştu!Okan Buruk maç biter bitmez sahaya girerek Tedesco'nun yanına koştu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.