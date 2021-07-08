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Bursa'da aşure dağıtan genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 5 ay hapis cezası

08.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da aşure dağıtan genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 5 ay hapis cezası

Bursa'da geri manevra yaparken bir genç kıza çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhami B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile yaşamını yitiren Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Emine Ö, olay günü evinin terasındayken bir gürültü duyduğunu ve deprem olduğunu zannettiğini söyledi.

Aşağı baktığında bir kamyonun elektrik direğine çarptığını gördüğünü belirten Emine Ö, "Komşum Sabriye, 'Eda altta kaldı.' diye Eda'nın yengesi Nurcan Hanım'a seslendi. Ben de bu sırada ambulans, itfaiye ve polisi aradım. İlk baktığımda aracın içinde olan sanığın yerde evrak topladığını gördüm. Aşağı indiğimde sanık gitmişti. Olayı görünce sanık gitmeden önce 'Allah kahretsin seni, çocuğu öldürdün.' diye bağırdım. Sanık arabanın içindeydi, bağırmalarımı duyup duymadığını bilmiyorum." diye konuştu.

Bertan Müdüroğlu ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İlhami B, olaydan sonra kardeşi Ahmet B'nin yanına geldiğini bildirdi. Aracı olay yerinde bıraktıklarını kaydeden İlhami B, "Araç daha sonra çekiciyle getirildi." dedi.

Mahkeme başkanının, araçta fren arızası olup olmadığını sorması üzerine sanık, "Arabada fren arızası yoktu. Aracı 2 gün kullandım, normal çalışır durumda bir araçtı." yanıtını verdi.

Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Genç kızın ailesinin avukatı ise sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin aracı durdurmaya çalıştığını, kazada başından yaralandığını ve Eda Müdüroğlu'nu görmediğini savundu.

İlhami B'yi "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, takdir indirimiyle cezanın 4 yıl 5 ay 10 güne düşürülmesi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokağı'nda 30 Ağustos 2020'de geri manevra yapan İlhami B. idaresindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, dedesine aşure götürmek için evinden çıkan Eda Müdüroğlu'na (20) çarpmıştı. Apartman girişi ile kamyonet arasına sıkışan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında dava açılan İlhami B, Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanmış, görevsizlik kararı verilen dosya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

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