Bursa'da at yarışları sırasında kavga çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde at yarışları sırasında piste giren kişiler arasında kavga çıktı.

Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu sırasında 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, koşu sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar pist üzerinde birbirini darbetti. Kavga anları ise kameralara yansıdı.

Kavga eden taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.



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