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Bursa'da bir engellinin akülü aracı çalındı

19.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, serebral palsi hastası Burcu Yıldız'ın (33) akülü engelli aracı çalındı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Şükran Yıldız (53), kızının akülü engelli aracını bina girişine bıraktı.

Sabah uyandığında aracın yerinde olmadığını fark eden Yıldız, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı parçalanmış halde evin yakınlarındaki bir arazide buldu. Zarar gören araç Yıldız'a teslim etti.

Öte yandan, engelli aracının çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kağıt toplayan şüphelinin binaya girmesi ve engelli aracını aldıktan sonra uzaklaşması görüntülere yansıdı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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