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Bursa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

25.05.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan dairenin üst katında oturan ve dumandan etkilenen Suriye uyruklu Radieye H, sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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