YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bir evde tüp patladı: 2 yaralı

Bursa'da bir evde tüp patladı: 2 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 21:11 | Son Güncelleme

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeşilcami Mahallesi Burç Sokak'taki tek katlı evde yemek pişirildiği sırada tüp patlaması oldu. Olayda, evde bulunan Sabri Sabancı (53) ve Erçin Durmuş (43) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
Anahtar Kelimeler:
İtfaiye Patlama tüpgaz Yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Bursa Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:06
İkindi
16:55
Akşam
20:04
Yatsı
21:34

Bursa Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Betül Eczanesi
Nilufer
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Furkan Eczanesi
Yildirim
Ihlamur Eczanesi
Osmangazi
Kural Eczanesi
Osmangazi
Mumcu Eczanesi
Yildirim
Pirinçhan Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bahar alerjilerinin sebebi histamin olabilir

Bahar alerjilerinin sebebi histamin olabilir

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.