Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanığa 7 yıl hapis cezası

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "tehdit, hakaret ve silahla kasten yaralama" suçlarından dava açılan tutuksuz sanık Gökhan B, olayda yaralanan Abdullah Y. ve taraf avukatları katıldı.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın tehdit ve hakaret suçlarından beraatini, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın öldürmeye teşebbüsten cezalandırılması talebinde bulunan Abdullah Y, "Bu olaydan sonra nisan ayında sanığın bana yeniden eylemi oldu. Buna ilişkin karakola gittim ancak darp raporu olmadığı için bir işlem yapmadılar." dedi.

Öldürme kastının olmadığını ileri süren sanık Gökhan B. ise yaşananlardan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Sanığın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraatine hükmeden mahkeme heyeti, Abdullah Y'ye yönelik "kasten yaralama" eyleminin ise silahla ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası verdi.

OLAY

Bursa'da 2021 yılının ağustos ayında, Abdullah Y'yi darbedip satırla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan B, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınan Gökhan B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış ve tekrar salıverilmişti.

Sanığın yargılanmasına Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmış, mahkemenin hakimi, sanığın Abdullah Y'ye yönelik eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında kalma ihtimalinin bulunduğunu belirterek dosyanın nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Uyuşmazlık üzerine dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmiş, daire davanın ağır cezada görülmesine hükmetmişti.

