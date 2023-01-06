YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanığa 7 yıl hapis cezası

Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanığa 7 yıl hapis cezası

06.01.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanık, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "tehdit, hakaret ve silahla kasten yaralama" suçlarından dava açılan tutuksuz sanık Gökhan B, olayda yaralanan Abdullah Y. ve taraf avukatları katıldı.

Önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın tehdit ve hakaret suçlarından beraatini, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın öldürmeye teşebbüsten cezalandırılması talebinde bulunan Abdullah Y, "Bu olaydan sonra nisan ayında sanığın bana yeniden eylemi oldu. Buna ilişkin karakola gittim ancak darp raporu olmadığı için bir işlem yapmadılar." dedi.

Öldürme kastının olmadığını ileri süren sanık Gökhan B. ise yaşananlardan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Sanığın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraatine hükmeden mahkeme heyeti, Abdullah Y'ye yönelik "kasten yaralama" eyleminin ise silahla ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası verdi.

OLAY

Bursa'da 2021 yılının ağustos ayında, Abdullah Y'yi darbedip satırla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan B, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınan Gökhan B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış ve tekrar salıverilmişti.

Sanığın yargılanmasına Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmış, mahkemenin hakimi, sanığın Abdullah Y'ye yönelik eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında kalma ihtimalinin bulunduğunu belirterek dosyanın nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Uyuşmazlık üzerine dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmiş, daire davanın ağır cezada görülmesine hükmetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık...Uçurumun kenarındaki demir bariyerleri çaldılarYok artık...Uçurumun kenarındaki demir bariyerleri çaldılar
Pendik’te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralıPendik’te kontrolden çıkıp takla atan otomobil yandı: 4 yaralı
Trabzon'da aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdiTrabzon'da aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Sanık Yaralama satır

Bursa Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:14
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:24
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.