Bursa'da bir kadın tarafından ikinci kattan itildiği iddia edilen kişi tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Barbaros Mahallesi 434. Sokak'taki evde, G.K. (33) iddiaya göre Y.U'yu ikinci katın penceresinden attı.

Yere düşen Y.U. hareketsiz yatarken, G.K da bıçakla başında bekledi. Bu sırada komşularla da tartışan G.K. etrafta kendisini izleyenleri tehdit etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, şüpheli kadını gözaltına aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.U'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Y.U, polise verdiği ilk ifadesinde, G.K'nin kendisini ikinci kattan attığını öne sürdüğü öğrenildi.

