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Bursa'da bir kişinin öldüğü kazayla ilgili davanın görülmesine başlandı

05.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişinin öldüğü kazayla ilgili davanın görülmesine başlandı

Bursa'da geçirdiği trafik kazasının ardından başka bir aracın kaza yapmasına ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tır şoförünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Hakan G, olay öncesinde Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk olduğunu ve sürekli çalıştığını söyledi.

Son seferde işvereninin aradığını ve Afyonkarahisar'dan Bursa istikametine hayvan taşınacağını söylediğini aktaran Hakan G, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanların mecbur gitmesi lazım deyince pandemi döneminde işten çıkarılma korkusuyla yola çıktım. Tırda çift katlı 30-35 civarında büyükbaş hayvan yüklüydü. İnegöl rampasını inerken hayvanlar huysuzlaşmaya başladı. Son virajda huysuzlaşmaları arttı, tırı toparlayamadım ve direksiyon hakimiyetimi kaybetmeye başladım. Araç sağ tarafa yattığı için metrelerce sürüklendim. Araçtan çıkmam 4-5 dakikamı aldı. Dışarı çıktıktan sonra araçtan kopan yangın tüpünün kutusunu reflektör amaçlı koydum. Yol kenarındaki dubalardan ikisiyle de önlem aldım. Telefonun feneriyle gelen aracı ne kadar durdurmaya çalışsam da durmasını sağlayamadım. Kendimi sol tarafa atarak kurtardım. Dubaları koymamla aracın gelmesi saniyelik bir olay oldu."

Kaza öncesi uyuklamadığını ve bilincinin yerinde olduğunu ileri süren sanık, tahliyesini talep etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen haziran ayında gelen kazada, canlı hayvan taşıyan Hakan G'nin kullandığı tır devrilmiş, ardından meydana gelen ikinci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan sanık hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

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trafik kazası Bursa

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