Bursa'da bir sezonluk tuz yolları açık tutmak için son 4 günde tüketildi

Bursa'da bir sezonda harcanması planlanan 7 bin ton tuz, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için son 4 günde kullanıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde aralıksız sürmesi nedeniyle, 283 iş makinası ve kamyon ile 834 personelden 100 ekip oluşturuldu.

Normal şartlarda bir sezon boyunca yeterli olması planlanan depolardaki 7 bin ton tuz, son 4 günde yapılan çalışmalarda tüketildi. Çalışmaların kesintiye uğramaması için 2 bin 500 ton daha tuz ilavesi yapılırken, verilen mücadele sayesinde ana arterlerde herhangi bir buzlanma olmadı.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra cumartesi günü 412, pazar günü 719, pazartesi günü de 216 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Karla mücadelenin aksamaması için gayret sarf eden ekiplerin çalışmaları sayesinde kentteki ulaşımda önemli bir sorun yaşanmadı.

