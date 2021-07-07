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Bursa'da bir tarlada erkek cesedi bulundu

07.07.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir tarlada erkek cesedi bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir tarlada erkek cesedi bulundu.

İznik Çevre Yolu Eşref Baba Türbesi civarındaki arazide bir kişinin hareketsiz olduğunu çoban, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, cesedin orman muhafaza memurluğundan emekli Bekir Çetin'e (55) ait olduğu anlaşıldı.

Çetin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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