Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan S.M. (57), eşi H.M. (60) ile boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Nilüfer ilçesinde oturan kızı D.S'nin (30) yanına yerleşti.
Kızının Ataevler Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen H.M, binaya girmek isteyen eşi S.M'ye tabancayla ateş etti.
Omzundan yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
H.M. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
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