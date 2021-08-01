YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

01.08.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan S.M. (57), eşi H.M. (60) ile boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Nilüfer ilçesinde oturan kızı D.S'nin (30) yanına yerleşti.

Kızının Ataevler Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen H.M, binaya girmek isteyen eşi S.M'ye tabancayla ateş etti.

Omzundan yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

H.M. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
PARTNERŞeyma Subaşı'ya büyük tepki!Şeyma Subaşı'ya büyük tepki!
Bursa'daki Yüksek Performanslı Hesaplama Laboratuvarı Ar-Ge çalışmalarında katkı sağlıyorBursa'daki Yüksek Performanslı Hesaplama Laboratuvarı Ar-Ge çalışmalarında katkı sağlıyor
Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer

Bursa Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:55
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:26
Yatsı
22:01

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazar

İrem Eczanesi
Nilufer
İrem Eczanesi
Nilufer
İrem Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.