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Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

BURSA HABERLERİ  | 16.06.2020 02:24 | Son Güncelleme

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

BUSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16 Haziran'dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulaması yapılacaktır. Bölgede ikamet edenlerin mağdur olmaması adına abonelik hizmetleri yakın ilçe şube müdürlüklerimizde (Kestel ve Yıldırım) yapılabilecektir. Teknik ve bakım çalışmaları merkezden yürütülürken Gürsu Şube Müdürlüğü binası önündeki mobil tahsilat aracımız da hizmetine devam edecektir. Vatandaşlarımız Alo 185 çağrı merkezimizden ve buski.gov.tr'den tüm hizmetlerimize ulaşabilirler."

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