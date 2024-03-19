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Bursa’da büyükşehir belediye başkan adayının makam aracı alev alev yandı

İHA İHA
19.03.2024 07:40
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Bursa’da gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı’nın park halindeki makam aracı bir anda alev aldı.

Elektrik kontağından çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar facianın eşiğinden dönerken, yangın anı kameralara yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’ndeki meydanda etkinlik yapan gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı, makam aracından indi. Gençlerle bir araya gelen Subaşı, kısa bir süre sonra aracının yandığını gördü. Programa katılan vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. Canlarını zor kurtaran çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri facianın önüne geçti.

Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, vatandaşların faciadan döndüğü araç yangını kameraya anbean yansıdı.

"Araçtan indik, 5 dakika sonra alev aldı"
Soğutma çalışmalarının tamamlamasının ardından açıklama yapan başkan adayı Atilla Subaşı, “Buraya bir etkinliğe geldik. Biz programdayken aracın alev aldığını fark ettik. 5 dakikada nasıl bu araç yanabilir” şeklinde konuştu.

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