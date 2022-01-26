YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da buzlu yolda kayan araç ev ile yol arasındaki boşluğa düştü

Bursa'da buzlu yolda kayan araç ev ile yol arasındaki boşluğa düştü

26.01.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da buzlu yolda kayan araç ev ile yol arasındaki boşluğa düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, buzlu yolda yokuş çıkmaya çalışırken kayan hafif ticari araç, ev ile yol arasındaki boşluğa yuvarlandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde, 16 LLD 67 plakalı aracın sürücüsü, buzlanan yolda rampa çıkmak istedi.

Bu sırada geri doğru kaymaya başlayan araç, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü.

Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, aracın yokuş çıkarken geriye kaymaya başlaması ve bir vatandaşın kayan aracı tutmaya çalışması görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:21
İkindi
15:58
Akşam
18:21
Yatsı
19:43

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Çarşamba

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Erçek Eczanesi
Gemlik
Gemiç Eczanesi
Gemlik
Çelik Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Gamze Eczanesi
Inegol
Hülya Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.