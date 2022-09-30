Bursa'da çaldığı ciple İstanbul'a gezmeye giden şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı ciple İstanbul'a gezmeye giden zanlı gözaltına alındı.

Süleymaniye Mahallesi'nde Semih K'ye ait 16 ACH 278 plakalı cip, evinin garajından çalındı.

Semih K'nin şikayeti üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki 127 güvenlik kamerasına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Görüntülerden cipi çalan kişinin Z.A. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi ilçedeki evinde gözaltına aldı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde cipi İstanbul'a gezmeye gitmek için çaldığını, Ataşehir'de dolaşırken kaza yapması üzerine aracı bırakarak İnegöl'e döndüğünü söylediği öğrenildi.

Bilgi verilmesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cipi anahtarı üzerinde park halinde buldu.

Cipin, işlemlerin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.



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