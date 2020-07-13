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Bursa’da çapraz korona virüs denetimleri devam ediyor

BURSA HABERLERİ  | 13.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, korona virüs salgınına karşı il genelinde sürdürülen çapraz denetimler kapsamında Bursa Adliye Binası’nda incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilirken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarından oluşturulan ekipler de çapraz korona virüs denetimlerini il genelinde sürdürülüyor. Bu kapsamda Bursa Adliyesi’nde gerçekleştirilen denetimlere Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da katıldı. Adliye içerisindeki duruşma salonları ve personellerin görev yürüttüğü alanları gezerek, incelemelerde bulunan Uzm. Dr. Kaşıkcı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen’i makamında ziyaret ederek, Covid-19’a karşı adliyede alınan önlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Ziyarette konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Her gün binlerce kişinin geldiği adliye binamızda görev yapan memurlarımıza doğru maske kullanımı ile ilgili bilgiler verdik. Ayrıca hijyen ve sosyal mesafe konularında da aksaklıklara dikkat çekerek, hatırlatmalar yaptık. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Salgının başından bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve risk altında görevlerini yürüten bütün sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduklarını ileten Başsavcı Gökhan Şen ise, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı’ya salgına karşı yürütülen mücadeledeki emeklerinden dolayı tebrik etti.

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