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Bursa'da çekyatta uyuyan babasını tüfekle öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

04.05.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da babasını uyurken silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emirhan Ş. (23), yaşamını yitiren Erkan Ş'nin ablası Fusün Ş. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve 4. İhtisas Kurulu tarafından yapılan incelemeye göre, sanığın akıl sağlığının tam olduğunun kaydedildiğini belirtti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin bipolar ve şizofreni başlangıcı teşhislerinin bulunduğunu belirterek, sanığın olay anında bir hastalığının bulunup bulunmadığının teşhisi için yapılacak bir testle yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Şikayetinin devam ettiğini belirten Füsun Ş, sanığın akıl sağlığının tam olduğunu bu sebeple yeniden rapor alınması talebinin reddedilmesini istedi.

Heyet, alınan raporlar yeterli ve gerekçeli görüldüğünden yeniden rapor aldırılması talebinin reddine karar verdi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "üst soya ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlık Sokak'ta, 18 Mart gecesi Erkan Ş'nin (45) intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Ş'nin, oturma odasındaki koltukta tüfekle vurularak ölmüş olduğunu görmüş, bu sırada evde bulunan Erkan Ş'nin eşi Pınar Ş, mutfaktayken silah sesi duyduğunu belirterek, eşinin intihar ettiğini ileri sürmüştü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Pınar Ş. ve olay sırasında evde olmadığını iddia eden oğlu Emirhan Ş'yi gözaltına almıştı.

Tartışma yaşadığı babasını çekyatta uyurken tüfekle vurduğunu itiraf eden Emirhan Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış, Pınar Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkında dava açılan sanığın "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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cinayet dava mütalaa

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