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Bursa'da cezaevinden firar eden cinayet zanlısı yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 10.11.2020 15:05 | Son Güncelleme

Bursa'da cezaevinden firar eden cinayet zanlısı yakalandı

Bursa'da 14 yıl önce işlediği cinayetten dolayı tutuklanan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 2006'da Mudanya Caddesi'ndeki bir restoranın önünde M.Ö'yü (33) silahla öldüren ve 36 yıl hapis cezası aldıktan sonra girdiği cezaevinden firar eden M.İ'yi (43) bulmak için çalışma başlattı.

Hükümlünün Osmangazi ilçesinde saklandığını tespit eden ekipler, Emek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir ikamete yaptığı operasyonla M.İ'yi yakaladı.

M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrardan cezaevine gönderildi.

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