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Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kadın öldü, annesi yaralandı

09.03.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçan zanlılar Sakarya'da yakalandı

SAKARYA/ Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kadın ölürken annesi yaralandı. Kaçan zanlılar Sakarya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci ile O.H. ve A.V. arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada Üzümcü ve annesi Evci bıçakla yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Üzümcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi, anne Evci ise yakındaki hastaneye kaldırıldı.

- Kaçan şüpheliler Sakarya'da yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kadının öldürülmesi ve annesin ağır yaralanmasına ilişkin iki zanlının araçla firar ettiği bilgisini çevre illerdeki emniyet güçlerine bildirdi.

D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde 38 ABA 203 plakalı otomobille seyreden şüpheliler O.H. ve A.V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde kurulan kontrol noktasını fark edince hızlanarak N.T. yönetimindeki 54 T 6025 plakalı taksiye çarptılar. Kazada iki zanlı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Asayiş Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan emniyet ekipleri eşliğinde kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Bu arada zanlıların kaza yaptığı araçta olaya ilişkin suç aleti araması gerçekleştirildi.

Tedavileri süren zanlılar, işlemlerin ardından Bursa'dan gelen emniyet ekiplerine teslim edilecek.

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cinayet Bursa Sakarya

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