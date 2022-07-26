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Bursa'da çıkan ev yangını söndürüldü

26.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan ev yangını söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesi'nde TOKİ Konutları 2. Etap'taki apartmanın 5. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

İlçedeki TOKİ 2. Etap F5 A Blok'un 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairedeki yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle, diğer dairelerde bulunanlar sokağa çıktı.

Dumandan etkilenen 3 kadın ile apartmandan çıkmaya çalışırken ayak bileği burkulan bir genç, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıktığı dairede yaşadığı söylenen 2 kadının ise olay sırasında evde olmadıkları belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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