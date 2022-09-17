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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

17.09.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 40 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Bursa orman yangını

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