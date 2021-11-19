Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sırabademler Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak'ta Ahmet T. (46) ile Osman T. (41) arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Olayın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet T, tabancayla Osman T'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Osman T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman T. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Ahmet T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz