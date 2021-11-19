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Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

19.11.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sırabademler Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak'ta Ahmet T. (46) ile Osman T. (41) arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Olayın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet T, tabancayla Osman T'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Osman T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman T. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Ahmet T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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