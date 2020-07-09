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Bursa'da çıkan yangında 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı

BURSA HABERLERİ  | 09.07.2020 03:45 | Son Güncelleme

Bursa'da çıkan yangında 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında, 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İsmail D'nin (80) Saadet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçinde çok miktarda biriktirilmiş çöpün bulunduğu evdeki alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangında, İsmail D. tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

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