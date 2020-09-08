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  4. Bursa'da çok sayıda hırsızlıktan aranan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da çok sayıda hırsızlıktan aranan 2 şüpheli yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 08.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Zanlılardan birinin evinde uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde yaşanan evden hırsızlık, otomobil ve motosiklet hırsızlığı gibi çok sayıda olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin U.B.A. ve E.Ö. olduğunu tespit etti.

Çalıntı araçlara sahte plaka taktıkları belirlenen iki zanlı, evlerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlılardan U.B.A'nın evinde 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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