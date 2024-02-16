YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesinin tahliyesine ilişkin itirazlar reddedildi

Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesinin tahliyesine ilişkin itirazlar reddedildi

AA AA
16.02.2024 13:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaklaşık 2 yıl önce çöp evde bakımsız bulunan erkek çocuğunun teyzesi Kamuran Pınar A'nın 30,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine yapılan itirazların reddine karar verildi.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Şubat'taki duruşmada, delillerin büyük oranda toplanması nedeniyle sanık Kamuran Pınar A'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Mahkemenin kararının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile çocuğun annesi Yasemin Acar'ın avukatı, tahliye kararına itiraz etti.

İtirazları değerlendiren Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi, şu anda 11 yaşında olan çocuğun teyzesiyle ilgili alt mahkemenin verdiği kararı usul ve yasaya uygun bularak reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin evin tahliyesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, Temmuz 2022'de kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın bulmuştu.

C.M.A'nın annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava sıcaklıkları düştü, yüksek kesimler beyaza büründüHava sıcaklıkları düştü, yüksek kesimler beyaza büründü
Belediyeden özel halk otobüsleri ücretlerine zam açıklamasıBelediyeden özel halk otobüsleri ücretlerine zam açıklaması
Kırklareli’de bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildiKırklareli’de bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev tahliye

Bursa Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:50
Öğle
13:23
İkindi
16:18
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Bayrak eczanesi
Kestel
Çiğdem eczanesi
Iznik
Balkan eczanesi
Osmangazi
Zeynep özdemir eczanesi
Gemlik
Esen eczanesi
Karacabey
Şifa eczanesi
Keles
Mudanya eczanesi
Mudanya
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.