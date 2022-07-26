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Bursa'da çöp evde bulunan çocuğu annesi hastanede ziyaret etti

26.07.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğu annesi hastanede ziyaret etti

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan ve koruma altına alınan 9 yaşındaki C.M.A'yı tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret eden anne Y.A, oğlunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Avukatı Dilek Sezgin ile sosyal hizmet uzmanlarının da eşlik ettiği anne Y.A, oğluyla hastane odasında buluştu.

Çocuğunun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Y.A, yaptığı açıklamada, oğlunu yeniden gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Oğluna hastanede iyi bakıldığını ifade eden Y.A, "Oğlumun hızla iyileştiğini gördüm. Öptüm ve kokladım. Oğlumu her gün ziyaret ederek hasret gidermek istiyorum." dedi.

Avukat Sezgin de annenin oğluyla buluşması için herhangi bir kısıtlama olmadığını, her gün gelerek ziyaret edebileceğini kaydetti.

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, çocuğu ziyaret etti.

Özkan, ziyaretin ardından çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini, odasında oyuncaklarla oynadığını ifade etti.

- Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

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antalya Bursa akdeniz üniversitesi hastanesi çöp ev

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