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Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

22.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

O.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu, Hamidiye Mahallesi'nde, yol kenarında yürüyen Deniz Turan'a çarptı.

Aracın altında kalarak yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Turan, hayatını kaybetti.

Sürücü O.A. gözaltına alındı.

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