Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

O.S'nin kullandığı 16 FAJ 24 plakalı traktör, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan O.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



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