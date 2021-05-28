Bursa'da dilencilerin üstünden 6 bin 690 lira çıktı

Bursa'da biri çocuk 6 dilencinin üstünde 6 bin 690 lira bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, artan şikayetler üzerine, trafiğin yavaşladığı kavşaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu tarihi mekanlarda dilencilik yapanlara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta amiri yönetimindeki 4'ü motorlu olmak üzere 20 zabıta personelden oluşan "Dilencilik Denetim Ekibi" yaptığı denetimde, biri çocuk 6 dilenciyi yakaladı.

Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen dilencilerin üstünden toplam 6 bin 690 lira çıktı.

Dilencilere idari para cezası uygulandı, çocukla ilgili ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirim yapıldı.

