Bursa'da doğuştan yürüme engeli bulunan genç kız 17 yıl sonra ilk adımlarını attı

Bursa'da doğuştan kas hastalığı (miyopati) teşhisi konulan ve hiç yürüyemeyen genç kız, ameliyatının ardından uygulanan fizik tedavi sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri kapsamında yaklaşık 4 aydır fizyoterapist Mehmet Yakup Sürer ve fizik tedavi uzmanı Erol Ünal tarafından takip edilen Sevgi Bayat (17), umudunu yitirmeden mücadeleye devam etti.

Sürer eşliğinde evinde egzersizler yaptırılan Bayat, artık baston yardımıyla da olsa yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayat, 5'inci sınıfa kadar tekerlekli sandalyeyle okula gittiğini bildirdi.

Mücadeleden hiç vazgeçmediğini belirten Bayat, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 ay önce yine bir ameliyat oldum. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Mehmet Yakup Sürer hocamız evimize geldi. Olacağına inanmıyordum ama Yakup hoca ile büyük bir ilerleme katettim. Yakup hoca ile 4 ayda bu kadar mesafe almamız umutlarımı yeşertti. Çok mutluyum. Herkes gibi ben de yürümek ve koşmak istiyordum. Şimdi elimden tutulduğunda yürüyebiliyorum. Daha iyi olmak için çabalıyorum."