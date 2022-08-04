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Bursa'da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını gözaltına alındı

04.08.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını gözaltına alındı

Bursa'da, maske takmasını isteyen acil servisteki doktorla tartışarak arbedeye neden olan hasta yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, V.O. (46) hasta olan çocuğunu muayene ettirmek için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirdi.

Çocuğu muayene etmek isteyen doktor Fatıma Bostan, baba V.O'yu maske takması konusunda uyardı.

Maske takmayı reddedip tartıştığı doktora saldırmaya çalışan V.O'yu araya giren hastane personeli ve güvenlik görevlileri engelledi.

Bostan, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla V.O'dan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, hasta yakınını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Öte yandan hastanede test yapılan V.O'nun çocuğunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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