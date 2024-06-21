Bursa'da düğün konvoyunda tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, düğün konvoyu halinde hareket ettikleri esnada araçlardan inerek havaya tüfekle ateş açan A.O, E.B. ve suça sürüklenen çocuk E.K'nin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı hatırlatıldı.

"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işledikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.O. ve suça sürüklenen çocuk E.K, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış olup, Asayiş Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Diğer şüpheli E.B'yi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.





