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  4. Bursa'da düğün konvoyunda tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da düğün konvoyunda tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

AA AA
21.06.2024 13:58
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Bursa'da, düğün konvoyunda araçlardan inerek havaya tüfekle ateş açtıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, düğün konvoyu halinde hareket ettikleri esnada araçlardan inerek havaya tüfekle ateş açan A.O, E.B. ve suça sürüklenen çocuk E.K'nin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı hatırlatıldı.

"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işledikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.O. ve suça sürüklenen çocuk E.K, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış olup, Asayiş Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Diğer şüpheli E.B'yi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düğün konvoyu tüfek

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