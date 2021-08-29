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Bursa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

29.08.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Müşküle Mahallesi'nde sokakta düzenlenen bir düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açılması sonucu eski mahalle muhtarı Şemsettin Talan ve Mehmet Yüksel yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Yüksel, sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde ameliyata alındı.

Havaya ateş açan kişi veya kişilerin yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma yürütülüyor.

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