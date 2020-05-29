YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 29.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

Bursa'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Bursa'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen P.Ü, B.U, A.G. ve M.Ü. yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira, 2 ruhsatsız silah ve bu silaha ait 175 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce düzenlenen diğer operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ş.U. evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramalarda, 800 gram toz esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 200 uyuşturucu tablete el konuldu.

Yakalanan 4 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi, Ş.U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Bursa Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:31
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:32
Yatsı
22:15

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Bağ Eczanesi
Osmangazi
Boğaziçi Eczanesi
Osmangazi
Gonca Eryılmaz Eczanesi
Nilufer
Gözde Eczanesi
Osmangazi
Rumeli Eczanesi
Yildirim
Yeşil Eczanesi
Yildirim
Yunus Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

Bursa'da kumar operasyonu

Bursa'da kumar operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.