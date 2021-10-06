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Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

06.10.2021 03:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yenice ve Sinanbey mahallelerinde belirlenen 9 ikamete 120 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Serdal T, Ahmet K, Nazlı K, Olgun Ç, Emirhan B. ve Çağla U. gözaltına alındı.

Operasyonda 18 gram sentetik kannobinoid, 37 gram metamfetamin, 22 gram esrar, 115 sentetik hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatız tabanca, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği ve 30 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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