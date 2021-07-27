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Bursa'da eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilere Karabağ toprağı jesti

27.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilere Karabağ toprağı jesti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Azerbaycan ziyareti dönüşünde, kentte eğitim için bulunan Azerbaycanlı öğrenciler için, 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ toprağı getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, haziran ayında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a giden Aktaş, Karabağ'a hasretlerini bir nebze dindirmek için vatan toprağı isteyen Bursa'daki Azerbaycanlı öğrencileri kırmadı.

Aktaş, makamında kendisini ziyaret eden Azerbaycanlı öğrencilere, Karabağ toprağını kavanoz içinde teslim etti. Öğrenciler, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan vatan toprağını alırken duygusal anlar yaşadı.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Türkiye için çok değerli ve kıymetli olduğunu belirten Aktaş, "Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, Azerbaycan ve Karabağ'ın bundan sonrasını esen eylesin. Kardeşliğimiz ve birlikteliğimiz daim olsun. İnşallah bu topraklar ilelebet hür ve özgür bir şekilde Azerbaycanlı hemşerilerimize mekan olsun." ifadesini kullandı.

Azerbaycanlı öğrenciler adına Karabağ toprağını teslim alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Azerbaycan Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanı Latife Naghdaliyeva, işgalden kurtarılan vatan toprağına kavuştuğu için duyduğu mutluluğu aktardı.

Aktaş'ın Azerbaycanlı öğrencilere ve Azerbaycan'a her zaman destek olduğunu anlatan Naghdaliyeva, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, 44 gün süren savaştan sonra zafer kazandı ve 30 senelik hasret son buldu. İnşallah bizler de artık Karabağ topraklarını görebileceğiz, ziyaret edip kavuşacağız ama o zamana kadar hasretimizi dindirmek adına Azerbaycan'ı ziyaret eden Aktaş'tan Karabağ toprağı istemiştik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Bu toprağın elimde olmasından dolayı çok duyguluyum ve mutluyum."

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