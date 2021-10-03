Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı

Bursa'da "Bir adım at, fark yarat" sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", bin 569 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Eker Süt Ürünleri firmasınca Eker Meydan'da dün gerçekleştirilen "Paten Yarışı" ve 6-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik "Minik Adımlar Koşusu" ile başlayan organizasyon, bugün yetişkin koşularıyla sürdü.

Yarışlarda, Türkiye'nin 31 şehrinden katılımcıların yanı sıra, 6 yabancı ülkeden 11 sporcu yer aldı. Etkinlikte 589'u kadın toplam bin 569 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun en anlamlı etkinliklerinden olan Yardımseverlik Koşusu'nda ise sivil toplum kuruluşlarının (STK) sosyal değer oluşturan projeleri için bağış toplandı. 18 STK için yarış sonuna kadar toplanan bağış miktarı ise yaklaşık 250 bin lira oldu. Organizasyon kapsamında "adimadim.org" internet adresi üzerinden 18 Ekim'e kadar bağış toplanmaya devam edilecek.

Uludağ Oteller Bölgesi'nden başlayıp kent merkezinde Eker Meydanı'da sonlanan 42K maratonunun kadınlar kategorisinde Yeliz Çelik 03.35.00'lık derecesiyle birinci, Anastasiia Kamsiuk 03.58.46'lık derecesiyle ikinci ve Özlem Önen de 04.30.10'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Cemalettin Suntur 02.42.41'lik derecesiyle birinci, Hasan Akyol 02.44.16'lık derecesiyle ikinci ve Necati Aktaş ise 02.54.41'lik derecesiyle üçüncü sırada maratonu tamamladı.

Etkinlikte, 42K maratonu ile 15K yarışı birincileri, Zürih Maratonu'na seyahat ve katılım paketi kazandı.

Organizasyonda en çok ilgi gören bölümlerden 15K ve 5K yarışlarında ise dereceye şu sporcular girdi:

15K Yarışı Kadınlar:

1. Rahime Tosun - 01.05.18

2. Özlem Işık - 01.05.28

3. Hürmüz Biçer - 01.05.46

15K Yarışı Erkekler:

1. Echchibani Salh - 00.47.37

2. Umut Çakmak - 00.49.43

3. Omar Knıoun - 00.50.30

5K Yarışı Kadınlar:

1. Ayşe Yağmur Cesur - 00.20.48

2. Beyzanur Bozkurt - 00.22.16

3. Şimal Ceren Sevgi - 00.22.49

5K Yarışı Erkekler:

1. Yunus Emre Akkuş - 00.16.10

2. Murat Emre Tetik - 00.17.29

3. Emirhan Kurt - 00.17.39

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