Bursa'da ekseni etrafında dönerek 4 araca çarpan cip kamerada

Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybedip durduramadığı cipin, kendi ekseni etrafında dönerek park halindeki 4 araca çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde sürücü N.A, henüz bilinmeyen nedenle 16 NNA 60 plakalı cipin kontrolünü kaybetti.

Sokakta kendi ekseni etrafında dönmeye başlayan cip, park halindeki bir hafif ticari araç ve 3 otomobile çarparak zarar verdi.

Cip, iki tur attıktan sonra önüne kattığı araçların hızını kesmesiyle durabildi.

Olayı görüp sokağa çıkan çevre sakinleri, sürücüye yardım etti.

Sürücünün, aracın kendi kendine hızlandığını, frenlerinin tutmadığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, N.A. yönetimindeki cipin dönerek park halindeki araçlara çarptığı ve çevredekilerin sürücüye yardım ettiği görülüyor.



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