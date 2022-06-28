Bursa'da "Erguvan Zamanı" gösterisi sahnelendi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen, Erguvan Zamanı Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği "Erguvan Zamanı" halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriyi Ergün Saatçi yönetti.

Gösteride 4 farklı yaş kategorisinde, 7 bölge ve 13 yöreden oluşan halk oyunları, topluluk tarafından sahnelendi.



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