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Bursa'da "Erguvan Zamanı" gösterisi sahnelendi

28.06.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "Erguvan Zamanı" gösterisi sahnelendi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen, Erguvan Zamanı Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği "Erguvan Zamanı" halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriyi Ergün Saatçi yönetti.

Gösteride 4 farklı yaş kategorisinde, 7 bölge ve 13 yöreden oluşan halk oyunları, topluluk tarafından sahnelendi.

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