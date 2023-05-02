Bursa’da eski damadının arkadaşını öldüren sanık hakim karşısında

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep C, maktul Burhan Atalar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, olay günü evinin önünde gördüğü eski damadı Sedat T'nin bağırarak, "baba burada akşam kan çıkacak" dediğini, kendisinin de "oğlum başını derde sokma, boş ver" dediğini anlattı.

Sedat T. ile yanında bulunan arkadaşı Burhan Atalar'ın üzerine geldiğini ileri süren sanık, şöyle konuştu:

"Sedat T. benim yakamdan tuttu ve 'sen benim kim olduğumu biliyor musun' diyerek beni yakamdan sarstı. Sonrasında kızımın telefonunda kayıtlı olan fotoğraflarını gösterdi. Bacaklarındaki yarayı gösterip, 'ben kızıma sahip çıkıyorum, sen de kızına sahip çık' dedi. Kızımla görüşmediğimi söyledim. Burhan Atalar, Sedat T’nin arkadaşı olduğunu söyleyerek, 'sen buna nasıl oğlum dersin' diyerek boğazımı sıktı, karnıma tekme attı ve sol kaşıma tekme attı. Bu sırada polisi aramaya çalıştım ancak numarayı düşüremedim. Bunun üzerine Sedat T. polisi aradığımı görünce 'ara ara sen görürsün' dedi. O sırada komşumuz olan Hakan M. evinden çıkıp yanımıza geldi ve benimle kavga etmeleri nedeniyle maktul ile Sedat T’ye kızdı. Bu sırada her ikisi de bana küfürler savuruyordu. Hakan M. bana 'içeri geç' deyince evime girdim. Bu sırada maktul ile Sedat T. evimin önünde bekleyip bana küfür ediyorlardı."

İşe geç kaldığı için tekrar evden çıktığını belirten sanık, dışarı çıktığında kendisine yeniden küfür edilince üzerinde taşıdığı bıçağı korkutmak amacıyla maktule savurduğunu, bıçağın maktulün göğüs kısmına denk geldiğini iddia etti.

Maktulün annesi Fadime Atalar ve kardeşleri sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanıkları ve avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 18 Aralık'ta, Recep C. ile eski damadı Sedat T. ve onun arkadaşı Burhan Atalar ile arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep C'nin bıçakladığı Burhan Atalar hayatını kaybetmişti.

