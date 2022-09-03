Bursa'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Öldürülen Fadime Cuma'nın naaşı, Mahmudiye Mahallesi'ndeki Urgancılar Camisine getirildi.

İkindi vakti cami bahçesinde kılınan cenaze namazına kadının yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze, Mahmudiye Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kahraman Çetinkaya (41), dün akşam Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen, bir süre önce boşandığı Fadime Cuma'nın (40) yanına gitmişti. İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cuma'ya tabancayla ateş eden Çetinkaya, aynı silahla kendini vurmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cuma ile Çetinkaya, hayatını kaybetmişti.



