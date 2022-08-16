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Bursa'da eski ipek fabrikasında çıkıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü

16.08.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da eski ipek fabrikasında çıkıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde eski bir ipek fabrikasında çıkıp çevredeki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Uludağ eteklerindeki Hamzabey Mahallesi Erdemler Sokak'ta bulunan eski Muradiye İpek Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ormanlık alana alevlerin sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bölgede, yakındaki evlerden vatandaşlar tahliye edildi.

Alevlerin kontrol altına alındığı sırada, fabrikanın yanında bulunan bir deponun tutuşması üzerine alevler çevredeki bazı evlere de sıçradı.

Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayda alevlerden ya da dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

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