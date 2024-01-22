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Bursa'da eski kız arkadaşını kafa darbeleriyle yaraladığı öne sürülen sanık hakim karşısında

AA AA
22.01.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Bursa'da eski kız arkadaşını zorla aracına bindirip yüzüne birçok kez kafa atarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tehdit", "hakaret", "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 14 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık İrfan Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müşteki Sibel Kahraman, yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Olay günü eğlence mekanında karşılaştıklarını ve konuşmak için eski kız arkadaşını arabaya götürdüğünü anlatan sanık, Kahraman'ın alkollü olduğunu ve bu sebeple yere düştüğünü ileri sürdü.

Boyunun uzun olduğunu ve müştekiye kafa atmadığını savunan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın beyanlarının doğru olmadığını dile getiren Sibel Kahraman ise İrfan Ş'nin kendisini zorla dışarı çıkardığını ve defalarca kafa attığını öne sürdü.

İrfan Ş'nin kendisine daha önce de farklı şekilde şiddet uyguladığını iddia eden Kahraman, şikayetçi olduğunu yineledi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İrfan Ş. ile eski kız arkadaşı Sibel Kahraman, Nilüfer ilçesinde 10 Eylül'de eğlence mekanında karşılaşmıştı. İrfan Ş. tarafından zorla aracına bindirilen Kahraman, araçtan indirildikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu. Hastaneye götürülen Kahraman, yüzünden darbeye bağlı yaralandığı belirlenerek tedaviye alınmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan İrfan Ş. tutuklanmıştı.

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