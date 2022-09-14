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Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

14.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü, annesini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.​​​​​​​

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Oktay H. ve Alican V. ile maktul Asya Pınar Üzümcü'nün annesi İfakat Evci ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Oktay H, Üzümcü ile kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrıldıklarını ileri sürdü.

Kendisiyle konuşmak için eski kız arkadaşının evine Alican V. ile gittiklerini ve kapıyı çilingire açtırdıklarını aktaran Oktay H, aralarında geçen tartışma sırasında olayların yaşandığını dile getirdi.

İfakat Evci ise eve girdikten sonra odasına yönelen kızının sesini duyduğunu ve ardından bıçaklandığını gördüğünü anlattı. Sanık hakkında şiddet eylemleri olduğu için daha önce birkaç kez polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Evci, şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan adliye önünde pankart açarak basın açıklaması yapan bazı kadın platformlarının üyeleri, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 9 Mart'ta, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci ile Oktay H. ve Alican V. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçaklanan Üzümcü olay yerinde yaşamını yitirmiş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler Oktay H. ve Alican V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından 70'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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