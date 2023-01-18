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Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü

18.01.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü.

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.

Uçan çatı metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Belediye ekipleri, çatı ve tuğla parçalarını kamyonete yükledikten sonra bölgede temizlik çalışması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa metro Lodos

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