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Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

07.08.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bursa'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Sabahın erken saatlerinde aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su, çamur ve taş birikintilerine neden oldu.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde çok sayıda evi su bastı.

Mağdur olan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ve belediye ekipleri, evlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Evini su basan Erdal Boran, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mağdur olduğunu belirterek, "Mağduriyetimiz giderilsin, tek isteğimiz budur. Su neredeyse mutfak camından içeri girecekti. Evdeki bütün odalar su içinde." dedi.

Evini su basan komşusuna yardıma giden Celal Kaçeri de evin içindeki suyun yaklaşık 20 santimetre yüksekliğe ulaştığını anlatarak, "Evimizin arka tarafına yol yapılması gerekiyor. Bunun için müracaatta bulunduk. Yol yapılmış olsaydı bu sorunların hiçbiri olmayacaktı. Çünkü yağmur sularının gideceği yerler yok. Üst kısımlardan gelen sular bizim evlerimizi etkiliyor. Bir an evvel yolun yapılıp sorunların giderilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

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