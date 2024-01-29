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  4. Bursa'da evdeki yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

Bursa'da evdeki yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

AA AA
29.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kazımkarabekir Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede tüm binaya yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın birinci katında bulunanlar kendi imkanları ve mahallelinin yardımıyla evden çıktı. 3. katta bulunan 4 kişilik aile, yoğun duman nedeniyle binadan çıkamadı.

Bir süre balkon ve pencerede bekleyen aile, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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