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Bursa'da evden 2 milyon lira çalınmasının şüphelileri gözaltına alındı

05.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da evden 2 milyon lira çalınmasının şüphelileri gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kişi, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Kemalpaşa Mahallesi Cami Sokağı'ndaki evden 10 gün önce 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası, 500 kilograma yakın demir malzemesi, 3 el işi dokuma halı ve 9 eski tüfek çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin M.D. (38) ve İ.B. (36) olduğunu belirledi.

Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sürerken, gece devriyesine çıkan çarşı ve mahalle bekçileri Sinanbey Mahallesi Letafet Sokağı'nda durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu.

Söz konusu hırsızlığın zanlıları oldukları anlaşılan M.D. ve İ.B, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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