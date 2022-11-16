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Bursa'da eve giren maymun koruma altına alındı

16.11.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eve giren maymun yakalandı.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki evin sakinlerinin, gece yarısı içeriye balkondan maymunun girdiğini ihbar etmesi üzerine görevliler harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı koruma-kurtarma ekipleri, makak türü dişi maymun yavrusunu fileyle yakaladı.

Veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir travmanın olmadığı tespit edildi.

Koruma altına alınan maymun, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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Bursa Mudanya maymun makak
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